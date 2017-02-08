У Чернівцях депутати презентували проект тунелю, який з’єднає мікрорайон «Гравітон» та вул. Південно-Кільцеву

У середу, 8 лютого, у стінах Чернівецької міськради депутати від фракції «Об’єднання «Самопоміч» Віталій Гавриш і Богдан Ковалюк презентували проект тунелю, який з’єднає мікрорайон «Гравітон» та вул. Південно-Кільцеву (р-н «Кварцу»).

Зокрема, депутати продемонстрували відеоматеріали, зображення тунелю, а також де він буде проходити.

Насправді депутати зазначили, що дорога до тунелю розпочнеться з вул. Миколаївської і прямуватиме до району «Кварцу». Сам тунель матиме 200 метрів. Його заплановано облаштувати у районі чернівецького аеропорту.

«Там є невеличкий підйом, тут починається загороджувальна смуга. Приблизно з цього місця буде розпочинатися тунель. Тобто, до цього місця буде дорога, яка проходитиме від вулиці Миколаївської. Тунель закінчуватиметься до межі аеропорту. Далі шлях проходитиме повз територію підприємства «Техно» і буде виходити на виїзд до вул. Миколаївської», – розповів Віталій Гавриш та зазначив, що загальна протяжність, яка з’єднає два мікрорайони складатиме близько 1,2 -1,3 км.

Депутат Богдан Ковалюк зазначив, що насправді це не є тунель, адже не використовуватиметься земельний снаряд. «Це буде залізобитонна конструкція над дорожнім полотном під смугою аеропорту. Вона буде мати всього 200 метрів , яка не вимагає додаткових протипожежних заходів», – зауважив депутат.

Ініціатори проекту запевняють, що такий проїзд буде в 10 разів швидшим, ніж той, який можна здійснювати через об’їзну.

За попередніми розрахунками, реалізація проекту сягатиме близько 120 мільйонів гривень.

«У випадку реалізації такого проекту місто отримає новий інфраструктурний і досить потужний об’єкт, який частково розвантажить місто щодо транспорту, з’єднає два мікрорайони», – додав Віталій Гавриш.

Також ініціатори зазначили, що у перспективі заплановано запустити по такій дорозі громадський транспорт, зокрема тролейбуси.

Депутати розраховують, що у випадку затвердження такого проекту, вони звертатимуться до міськради, щоб отримати підтримку від Кабінету Міністрів тощо.