У Чернівцях депутати відхилили петицію, в якій їм рекомендували пройти обстеження у психіатрів

1 березня на сесії міськради депутати розглядали петицію, в якій їм рекомендували пройти обстеження у психіатрів.

Спочатку за таке рішення проголосувало 25 депутатів.

Як зазначив депутат від фракції «Свобода» Назар Моклович, цю петицію варто доповнити таким пунктом: «Пройти психіатричну експертизу, а також всім начальникам департаментів, їх заступникам, всіх начальників відділів міськради, заступників мера, радникам, а також самому меру для того, щоб наступного разу чернівчани розуміли, що на сесії приймаються чи пропонуються рішення адекватними або неадекватними людьми», – сказав депутат.

Втім після довготривало обговорення, за рекомендацією депутата Любові Сорохан петицію було відхилено.