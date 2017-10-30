У Чернівцях дерево впало на автомобіль: постраждав водій

У Чернівцях через негоду було повалено десятки дерев і пошкоджено електролінії. У результаті негоди є потерпілі.

Як повідомили у міськраді, на вулиці Кордуби, 18 дерево впало на автомобіль, внаслідок чого водій отримав забій голови. На місці працювали рятувальники, які спочатку розпилювали повалене дерево, а потім деблокували потерпілого водія з автомобіля.

На розі вулиць Руської та Сумської горіли електрокабелі, на розі вулиці Небесної сотні та Проспекту Незалежності було пошкоджено світлофор.

По вулиці Комарова, 31 було розпилено та прибирано повалене дерево з проїжджої частини дороги. На вулиці Гагаріна, 5 з проїжджої частини дороги прибрано елемент металевого покриття даху площею 20 квадратних метрів.