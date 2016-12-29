У Чернівцях діткам показали виставу “Снігова королева”(ФОТО)

У «Будинку культури творчої молоді «Автограф» міста Чернівців» показали театралізовану виставу для дітей за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена “Снігова королева”. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Провели виставу учасники театральної студії «Браво» під керівництвом Олександра Селезньова, вокальний гурток «Автограф» під керівництвом заслуженої артистки України Марії Лобурак та гурток сучасного танцю «Гран – Прі» під керівництвом майстра спорту України з бально–спортивних танців Кирила Лупула. Сценарій було підготовано магістром мистецтв Галиною Бедрій, а звуковим супроводом займався Кирило Маслюченко. Окрім цього, організатори запрошують дітей та дорослих на розширену версію вистави, яка відбудеться 2 січня біля центральної ялинки Чернівців. Початок о 14:00.