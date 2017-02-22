Нещодавно у Чернівцях дівчина провалилася у відкритий каналізаційний люк. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив чернівчанин Сергій Качмарський. Чоловік розповів, що трагічна подія трапилася з дівчиною чернівчанина Павла Максимчука. Вона впала у відкритий люк, який викрали, ймовірно, на металобрухт. “Цікаво куди йдуть бюджетні кошти,які були виділені на ремонт доріг?Два дні назад з нашим однопартійцем Павлом Максимчуком стався прикрий випадок,який міг коштувати його дівчині життя !Його дівчина впала в каналізацію,люк викрали ,мабуть на металобрухт .Це не перший випадок на їхній вулиці.Сніг зійшов і картина стану доріг просто жахлива!Цікаво хто з міських депутатів відповідає за даний округ??? Провулок Пумнула, вул. Запорізька ,вул. Нагірна,вул. Гастелло!!!Депутати скоро вибори!!!До праці!!!”,- йдеться у повідомленні Сергія.

Чернівчанин доклав й фото: