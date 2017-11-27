У Чернівцях для дітей з органічним ураженням нервової системи працює надсучасний лікувальний басейн

У Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи діє сучасний лікувальний басейн, де почали проводити унікальні реабілітаційні процедури для дітей з органічним ураженням нервової системи.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

В.о. директора Центру Антон Казанський розповів, що нещодавно у закладі відкрили бальнеологічний комплекс з харчоблоком та пансіонатом. “Найбільшою нашою гордістю є лікувальний басейн розміром 16х10 метрів і гідромасажні ванни високого тиску”, – зазначив Антон Казанський.

Басейн обладнаний маніпулятором для важкохворих діток, можливостями проведення гідро- та аеромасажу, має підводний витяг, сучасну систему очистки і знезараження води і повітря. Тут створено єдиний температурний режим +30 градусів, що є оптимальним для хворих зі спастикою м’язів.

“Буквально нещодавно асистенти-фізіотерапевти стали практикувати проведення гідрокінезотерапії – лікувальні вправи, спрямовані на покращення рухливих можливостей дітей з ураженнями нервової системи, ортопедичною патологією та наслідками травм”, – поділився А. Казанський.