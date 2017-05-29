У Чернівцях для діток проведуть захід «Місто професій»

До Дня захисту дітей у Чернівцях пройде захід «Місто професій».

Так, 2 червня, з 12 год у парку ім. Т. Шевченка для дітей буде працювати дві локації – казкова для найменших буковинців, а також ігротеки – для більш дорослих.

Також будуть працювати інші локації, де дітвора може познайомитися з професіями поліцейського, кінолога, рятувальника тощо. «Ми надіємося, що це для дітей буде гарний захід, який у наступному році переросте у мегаполіс дитячих мрій», – поділилась начальник відділу у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради Світлана Скригунець.