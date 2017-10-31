У Чернівцях до вечора без води залишилося декілька вулиць

Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення відбулися у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на насосній станції “Біла”. Відтак, сьогодні до 20:00 без води будуть вулиці:

Гусятинська,

Бережанська (буд.№ 34—№102; №31—№99) ,

пров. Бережанський.