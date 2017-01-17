У Чернівцях двоє іноземців обікрали автомобіль (ФОТО)

Нещодавно у Чернівцях на вул. Головній невідомі посеред дня обікрали автомобіль.

Повідомлення про злочин надійшло о 14 годині. За словами заявника, двоє чоловіків серед білого дня викрали з автомобіля «Volkswagen» шкіряну сумку, в якій були документи та 1200 гривень.

Через декілька годин поліцейські викрили двох осіб, які вчинили цю крадіжку. Вони виявилися громадянами інших країн, один із яких – 43-річний підприємець із сусідньої країни, який був судимий за розбійні напади.

«Гастролерів» затримано. Нині проводиться перевірка до причетності осіб до інших злочинів, – повідомляє прес-служба ГУ НП України в Чернівецькій області.