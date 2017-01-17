У Чернівцях горіла квартира у багатоповерхівці. Загинув 84-річний чоловік

У Чернівцях на Бульварі Героїв Крут горіла квартира у 9-ти поверховому житловому будинку.

Сильне задимлення із квартири помітили сусіди, які повідомили про це рятувальникам.

Під час ліквідації пожежі було знайдено власника помешкання, який був без свідомості. Чоловіка одразу передали медикам, однак по дорозі до лікарні 84-річний чернівчанин помер.

У ході гасіння пожежі бійці ДСНС евакуювали у безпечне місце 31 особу.Ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення електроподовжувача.

Як повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області, ще одна пожежа трапилася м. Вашківці Вижницького. Там горів житловий будинок 90-річної жінки. На жаль, тіло бабусі рятувальники знайшли у ході ліквідації вогню.