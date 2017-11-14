У Чернівцях горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку

Сьогодні на вул. Головній, що у Чернівцях сталася пожежа в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про пожежу вогнеборцям повідомили сусіди.

Щоб ліквідувати загоряння на місце прибули декілька бригад, які спочатку евакуювали 15 мешканців із сусідніх квартир. Згодом у помешканні, де сталося загоряння, рятувальники виявили 81-річного господаря. Потерпілого із діагнозом отруєння чадним газом його госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

У результаті вогнем було знищено меблі та домашні речі у квартирі, де виникла пожежа.

За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі світильника, від чого загорілися меблі у кімнаті, – повідомили у прес-службі УДСНС України в Чернівецькій області.