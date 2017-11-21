У Чернівцях горіли гаражі та складське приміщення (ФОТО)

20 листопада у місті Чернівці горіла складська будівля на пров. Складському.

Про пожежу рятувальникам повідомив охоронець о 23:23.

У середині будівлі зберігалось чимало речей, тож за нетривалий час вогонь охопив усю споруду та перекинувся на покрівлю гаражів, розташованих поруч.

Через сильне задимлення під час гасіння пожежі рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О 00:35 пожежу було локалізовано та о 04:40 ліквідовано. Її площа склала 500 кв.м.

До ліквідації пожежі від УДСНС залучалося 28 чоловік особового складу на 7 одиницях техніки.

У результаті вогнем було знищено покриття складської будівлі та речі, що зберігались всередині, покриття 5-ти гаражів. Завдяки діям вогнеборців від полум’я вдалось врятувати 3 автомобілі із гаражів. Причина пожежі встановлюється, – повідомили у прес-службі УДСНС України в Чернівецькій області.