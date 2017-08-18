У Чернівцях громадяни вв’язалися в сутичку з патрульними

Сьогодні, 18 серпня, у Чернівцях сталася сутичка між патрульними та громадянами. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав користувач Николай Сикета. Інцидент стався поблизу автобусного кільця на вулиці Комарова. Поліцейські проводили затримання напівоголеного чоловіка в шортах, коли громадяни почали намагатися відбити затриманого. дехто з громадян штовхав поліцейських, а одна із учасниць події, жінка старшого віку намагалася вихопити з кобури поліцейського пістолет.

Відео з місця події (присутня ненормативна лексика)

У прес-службі патрульної поліції наразі не коментують подію.