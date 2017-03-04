У Чернівцях хлопець намагався вистрибнути з вікна. Його врятували поліцейські

4 березня о 8:30 ранку до патрульних поліцейських надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків, що на вул. Ентузіастів. Люди повідомили, що із вікна сусіднього будинку намагається вистрибнути хлопець.

Відео пригоди оприлюднили на сторінці патрульних поліцейських у Фейсбуці.

Правоохоронці оперативно знайшли квартиру, де може проживати юнак. Двері відчинила жінка, яка проживає разом із сином. Вона сказала, що спала і не знає, чим він займається.

Інспектори Анна Харена та Роман Тарновецький повідомили матері про виклик. Жінка одразу вибігла на балкон, звідки інспектори почули крики.

Слідом за нею побігли поліцейські, які побачили на підвіконні юнака.

Старший лейтенант поліції Тарновецький одразу ж вхопив хлопця та втягнув його в квартиру.

На місце пригоди було викликано медиків. Оскільки хлопець неповнолітній

про подію інспектори повідомили працівників Ювенальної превенції.