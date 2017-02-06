У Чернівцях із 7 лютого очікуються сильний сніг та вітер. Комунальники готуються до боротьби з негодою

За інформацією синоптиків Українського гідрометцентру, 7 та 8 лютого у Чернівцях очікується сильний сніг, вітер та погіршення видимості до 200-500 м.

Щоб забезпечити оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук доручив відповідним виконавчим органам – вжити заходи для оперативного реагування на ймовірні наслідки погодних умов.

Зокрема, комунальникам доручено забезпечити роботи: транспортної інфраструктури, систем енерго-, газо-, тепло-, водопостачання, зв’язку, а також інших систем ЖКГ тощо.