У Чернівцях комунальники працюють над усуненням наслідків аварії на магістральному водогоні

Працівники КП «Чернівціводоканал» працюють над усуненням наслідків складної аварії на водогоні у селі Біла, яка трапилася 6 березня о 19 год.

Як повідомив керівник КП «Чернівціводоканал» Сергій Дзезик, попередня аварія такої складності у Чернівцях трапилася у 2015 році, тому ліквідація проблеми може тривати кілька днів.

Наразі комунальники викопали котлован, відкачали залишки води.

«Неприємність ситуації полягає в тому, що тріщина пішла низом труби, яка знаходиться у кожусі. Це значно ускладнює виконання робіт. Можливо нам доведеться виймати стару трубу і заводити нову. Це важко робити, бо необхідно накладати більше швів», – пояснив Сергій Дзезик.

Нині вода підвозиться автоцистернами у різні райони міста.