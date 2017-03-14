У Чернівцях локальне відключення водопостачання

У Чернівцях сьогодні на деяких вулицях без води. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення від водопостачання пов’язане з аварійно-ремонтними роботами по вул. Л. Українки, 28 – Сковороди 14.03.2017 року. Так, сьогодні з 11:00 до 18:00 води не буде на наступних вулицях: Б. Хмельницького (від вул. Горького до вул. Університетської), Університетська, Л. Українки, Шиллера, Котляревського, Грушевського, Лисенка, Гете, Штейнберга, Бандери, Поштова, 28 Червня, Сімовича, Сковороди та прилеглих.