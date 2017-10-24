У Чернівцях матері, котра покинула своїх дітей на вулиці, загрожує позбавлення батьківських прав

На місце прибули правоохоронці. Заявниця їм повідомила, що 20 жовтня прихистила у себе вдома малознайому жінку з двома доньками одно- та чотирирічного віку. Того ж вечора їх матір пішла по справам та досі не повернулась.
Відносно дівчаток складено акти покинутої дитини. На даний час малюки перебувають під наглядом лікарів, стан їх здоров’я задовільний.
Наразі встановлено, що матір діток – 29-річна чернівчанка, яка вже була судимою.
Правоохоронці досі розшукують матір дівчаток та інших можливих родичів. У подальшому буде вирішуватися питання щодо поміщення малечі до будинку дитини та позбавлення жінки батьківських прав.