У Чернівцях матері, котра покинула своїх дітей на вулиці, загрожує позбавлення батьківських прав

Інцидент стався 23 жовтня у Чернівцях.

52-річна місцева жителька привела двох діток до дитячої поліклініки, а потім звернулась до поліції.

На місце прибули правоохоронці. Заявниця їм повідомила, що 20 жовтня прихистила у себе вдома малознайому жінку з двома доньками одно- та чотирирічного віку. Того ж вечора їх матір пішла по справам та досі не повернулась.