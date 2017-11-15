У Чернівцях місцевий перевізник презентуватиме два нових автобуси з GPS-трекерами

16 листопада навпроти Ратуші перевізник ТОВ “Чернівці-2004”, який обслуговує міські маршрути загального користування, презентуватиме два нових автобуси , які придбані для підвищення якості обслуговування пасажирів.

Автобуси “ISUZU-ATAMAN” (модель 2016 року), виготовлені Черкаським автомобільним заводом, обладнані двигуном ISUZU, що відповідає екологічному стандарту Євро-5, загальна пасажиромісткість – 52 , місць для сидіння -19.

Автобуси обладнані GPS-трекерами, що дозволить чернівчанам відстежувати їх рух в режимі онлайн, мають сучасне електронне табло.

Перевізник готовий обладнати автобуси засобами для зчитування електронного квитка, якщо буде прийнято рішення про впровадження такої форми оплати у Чернівцях.

Презентація відбудеться об 10 год.