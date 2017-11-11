У Чернівцях молодь вивчала стан навколишнього природного середовища і шукала шляхи його поліпшення. Подія відбулася в рамках обласного учнівського екологічного конгресу під назвою “Живи, Земле”. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Метою конгресу, який пройшов в Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, є активізація екологічного руху на Буковині, вивчення стану навколишнього природного середовища і пошук шляхів його поліпшення, а також привернення уваги місцевої влади, державних та громадських організацій до локальних екологічних проблем.

Учасниками Конгресу стали учні закладів загальної середньої освіти, члени шкільних лісництв, гуртків юних екологів, юних друзів природи та інших учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти районних відділів освіти Буковини та об’єднаних територіальних громад, які займаються питаннями вивчення стану навколишнього природного середовища та пошуками шляхів його поліпшення.

По закінченню заходу журі нагородило переможців.