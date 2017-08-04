У Чернівцях на 36,3% зменшився рівень виробничого травматизму

У Чернівцях на виробництвах різко зменшився рівень травматизму. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Станом на 1 серпня 2017 року на підприємствах, установах, організаціях міста Чернівці зареєстровано 7 нещасних випадків травматизму виробничого характеру. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (11 випадків) загальний рівень травматизму зменшився на 36,3 %.

Однак, не забувайте! Заходи з охорони праці та профілактики виробничого травматизму мають бути пріоритетними для роботодавців. В процесі трудової діяльності практично кожен працівник підпадає під певні виробничі ризики, особливо зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. З метою створення належних безпечних умов праці на робочому місці та додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці роботодавець підприємства, незалежно від форми власності, забезпечує функціонування системи управління охорони праці.