У Чернівцях на місяць перекриють вулицю В.Вишиваного

У Чернівцях на місяць перекриють рух транспорту на одній з вулиць. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Перекриття руху відбудеться у зв’язку з проведенням будівельних робіт з влаштування каналізаційно-насосної станції на вулиці Б. Хмельницького. Відтак, з 1 серпня по 1 вересня буде повністю перекрито рух транспортних засобів по вулиці В. Вишиваного на ділянці від вулиці Б. Хмельницького до вулиці П. Нахімова згідно наданої схеми об’їзду.

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