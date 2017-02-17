У Чернівцях на об’їзній дорозі трапилася ДТП: автомобіль патрульних поліцейських зіткнувся з вантажівкою

17 лютого, близько 12-ої години, у Чернівцях на об’їзній дорозі у ДТП потрапив автомобіль патрульних поліцейських.

Про це повідомляє «АСС».

Так, на ділянці об’їзної дороги від мікрорайону «Гравітон» до с. Коровії службовий автомобіль «Toyota Prius» зіткнувся з «фурою».

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, водій «Toyota Prius», з увімкненими проблисковими маячками, здійснював маневр розвороту, натомість водій «фури» не встиг зреагувати, що призвело до ДТП.

На водія вантажівки складено адмінпротокол. Постраждалих в аварії немає.