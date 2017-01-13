У Чернівцях на Пруті активісти та поліцейські намагалися затримати браконьєра (ВІДЕО)

У четвер, 12 січня, у Чернівцях на річці Прут було проведена акція по запобіганню вилову риби забороненим методом – багрінням.

У ній взяли участь активісти ГО «Громада рибалок Буковини», працівники рибоохорони та патрульні поліцейські.

«На Пруті було виявлено вісім рибин «Марена» занесених до червоної книги України про що був складений протокол та проведена профілактична бесіда з рибалками», – повідомляють активісти.

Окрім того, один браконьєрів примудрився дістатись свого авто, та тікаючи від екіпажу патрульної поліції набрав швидкість, ризикуючи своїм життям переїхав по кризі на другий берег та втік. Поліція не ризикнула продовжити переслідування.

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