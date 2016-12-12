У Чернівцях на свята відкриють готель для домашніх котів

Якщо Ви зібралися на свята поїхати з міста, а залишити домашнього улюбленця ні з ким – це більше не проблема. У чернівецькому притулку на час новорічних свят відкриють готель для домашніх котів. В Україні такі послуги є досить дивними, втім, у Європі та Америці такі зручності є вже давно. Якщо врахувати повноцінне харчування та догляд за тваринкою, доба проживання кота в готелі коштуватиме для хазяїна 40 гривень. Окрім цього, на 2017 рік планується запровадити готельні послуги для всіх тварин. Це дуже зручно та вигідно.

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5 КОМЕНТАРІ

  1. Директором і головним розпорядником готелю для котів Каспрук призначив кращого громадського активіста краю – Ігора Жижияна. Единим проханням до МЄРа від нового директора було закріплення за ним легкового автомобіля. МЄР пообіцяв подумати.

    • браво, це дуже добре …. потихеньку ми починаємо показувати на прикладах, наше позитивне ставлення до тварин. Дякую тому, хто це все придумав і хто реалізував !!!

  4. браво, це дуже добре …. потихеньку ми починаємо показувати на прикладах, наше ставлення до братів меньшім.Спасібо тому, хто це все придумав і хто реалізував !!!

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