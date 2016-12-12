У Чернівцях на свята відкриють готель для домашніх котів

Якщо Ви зібралися на свята поїхати з міста, а залишити домашнього улюбленця ні з ким – це більше не проблема. У чернівецькому притулку на час новорічних свят відкриють готель для домашніх котів. В Україні такі послуги є досить дивними, втім, у Європі та Америці такі зручності є вже давно. Якщо врахувати повноцінне харчування та догляд за тваринкою, доба проживання кота в готелі коштуватиме для хазяїна 40 гривень. Окрім цього, на 2017 рік планується запровадити готельні послуги для всіх тварин. Це дуже зручно та вигідно.
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Директором і головним розпорядником готелю для котів Каспрук призначив кращого громадського активіста краю – Ігора Жижияна. Единим проханням до МЄРа від нового директора було закріплення за ним легкового автомобіля. МЄР пообіцяв подумати.
браво, це дуже добре …. потихеньку ми починаємо показувати на прикладах, наше позитивне ставлення до тварин. Дякую тому, хто це все придумав і хто реалізував !!!
Директором готелю призначенний Ігор Жижиян, громадський активіст.
Директор готелю-Ігор Жижиян
браво, це дуже добре …. потихеньку ми починаємо показувати на прикладах, наше ставлення до братів меньшім.Спасібо тому, хто це все придумав і хто реалізував !!!