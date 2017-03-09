У Чернівцях на Центральній площі Саакашвілі та Гриценко розкритикували українську владу (ФОТО)

У четвер, 9 березня, на Центральній площі міста відбулося відзначення 203-річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. У дійстві взяли участь представники місцевої влади, активісти, чернівчани. Також прибули голова ВГО «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко та лідер партії «Єдиний Національний Рух» Міхеіл Саакашвілі.

Під час виступу Анатолій Гриценко пригадав, як українці вийшли на Майдан, побороли тодішню владу.

«Справжній Майдан починався від пам’ятника Шевченка у Києві. Звідти тисячі пішли розхитувати ось ту фортецю – режим Януковича. Символічно, що ми разом зараз тут», – сказав А. Гриценко.

Дещо емоційнішим був виступ Міхеіла Саакашвілі, який досить жорстко розкритикував українську владу та запевнив, що її треба змінювати.

Він поділився, що досить часто буває у Чернівцях. «Одне із найкрасивіших міст світу, але жахливі умови, все обшарпане, поламане. Вони довели до ручки один із найбільших потенціалів України. Тут можуть добре жити лише контрабандисти, нормальні люди жити тут не можуть!», – поділився Саакашвілі.

Розкритикував політик навіть місцевий аеропорт, який приймає регулярні рейси з Києва. «Тут потрібен великий міжнародний аеропорт. Сьогодні місто, як острів. Сюди навіть доїхати не можна», – поділився М. Саакашвілі.