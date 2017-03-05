У Чернівцях на Центральній площі триває виставка зброї (ФОТО)

4 березня у Чернівцях розпочалася виставка зброї. Організаторами події є ГО “ДОБРОТВОРЕЦЬ” , бійці АТО та волонтери. Про це повідомляє acc.cv.ua.

“Сьогодні на коротку мить відчула те, що переживають наші захисники на лінії вогню. У БУНКЕРІ ВІДКРИЛАСЯ ВИСТАВКА ЗБРОЇ – ЦЕ РЕАЛІЇ ВІЙНИ… Дуже би не хотілося брати зброю до рук, але якщо буде потреба – готова стати на ЗАХИСТ УКРАЇНИ! Дякую організаторам виставки – ГО “ДОБРОТВОРЕЦЬ” , бійцям, волонтерам і всім, хто ТРИМАЄ УКРАЇНУ У СЕРЦІ, хто БОРОНИТЬ УКРАЇНУ, хто НАБЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ!”,- пише на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Галина Абрам”юк.

Відвідати цікаву виставку можна і сьогодні, 5 березня. Організатори запрошують усіх охочих на Центральну площу, 9 з 12:00 до 18:00.