У Чернівцях на Центральній площі відбулося віче до 4-ої річниці Революції Гідності (ФОТО)

У понеділок, 21 листопада, з нагоди Дня Гідності та Свободи на Центральній площі  міста відбулась спільна молебень та віче. Участь у заході взяли представники обласної та міської влади, громадськість, учнівська та студентська молодь, духовенство.

Присутні помолилися за тих, хто загинув під час Революції Гідності.

У своїх виступах активісти Євромайдану, волонтери, рідні буковинських Героїв наголошували на тому, що українці не зневірилися після Революції Гідності, той дух «одвічної стихії» живе у кожному, і знищити його не можливо.img_8287_1 img_8290_0 img_8301 img_8318 (1) img_8321 img_8334_0

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