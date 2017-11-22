У Чернівцях на Центральній площі відбулося віче до 4-ої річниці Революції Гідності (ФОТО)

У понеділок, 21 листопада, з нагоди Дня Гідності та Свободи на Центральній площі міста відбулась спільна молебень та віче. Участь у заході взяли представники обласної та міської влади, громадськість, учнівська та студентська молодь, духовенство.

Присутні помолилися за тих, хто загинув під час Революції Гідності.

У своїх виступах активісти Євромайдану, волонтери, рідні буковинських Героїв наголошували на тому, що українці не зневірилися після Революції Гідності, той дух «одвічної стихії» живе у кожному, і знищити його не можливо.