На Буковині впродовж вихідних днів сталося 7 пожеж.

11 листопада у Чернівцях на вул. І. Підкови горів житловий будинок. За попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок короткого замкнення електромережі на мансардному поверсі будинку. На мсіці працювали пожежники.

У результаті полум’я знищило побутові речі, частково стіни та перекриття будівлі.

Загалом впродовж вихідних днів у області сталося ще 5 пожеж, які мали місце у Сокирянському, Кіцманському, Сторожинецькому районах і місті Чернівці.

Нагадаємо, у Сторожинці горів магазин.