У Чернівцях нагородили лауреатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» (ФОТО)

У Чернівцях відбулося нагородження лауреатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Подія відбулася у п’ятницю, 24 лютого у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини». На події був також присутній голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук. За його словами жодні дипломи та звання, жодні грошові винагороди не можуть замінити найголовнішого – поваги від учнів та батьків. Фищук нагородив лауреатів, подякував їм за сумлінну працю та побажав мудрості та терпіння.

Серед переможців конкурсу “Учитель року – 2017” учитель початкових класів Чудейського навчально-виховного комплексу Любов Янчу, вчитель інформатики Кіцманського загальноосвітнього навчального закладу I-IIIступеня Світлана Домітращук, учитель румунської мови та літератури Купського навчально-виховного комплексу Глибоцького району Марилена Зигря, учитель музичного мистецтва Чернівецької загальноосвітньої школи I-IIIступеня Сергій Карп та учитель біології Чернівецького багатопрофільного ліцею №4 – Надія Засимович.

В знак вдячності за виконану роботу Олександр Фищук підняв щомісячну стипендію для вчителів-переможців.