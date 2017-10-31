У Чернівцях невідомі особи на позашляховику намагалися викрасти дитину

30 жовтня невідомі намагались викрасти дитину у Чернівцях.
Стався інцидент близько 16-ої год на вул. Пилипа Орлика.
Так, до поліції надійшла інформація, що невідомі особи на білому позашляховику намагалися обманним шляхом посадити до автомобіля 12-річного школяра. Вони запропонували дитині відвезти його до матері. Хлопчик відмовився від пропозиції та втік до дому.
Поліцейські з’ясували, що неповнолітнього ніхто не переслідував і фізична сила відносно нього не застосовувалася. Наразі триває перевірка даної інформації.
На сьогоднішній сесії міськради депутат Сергій Греков зазначив, що необхідно провести у всіх початкових класах чернівецьких шкіл роз’яснювальні бесіди щодо безпеки дітей. До того, депутат вважає, що поліцейським варто посилити патрулювання на вулицях Чернівців.