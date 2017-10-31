У Чернівцях невідомі особи на позашляховику намагалися викрасти дитину

30 жовтня невідомі намагались викрасти дитину у Чернівцях.

Стався інцидент близько 16-ої год на вул. Пилипа Орлика.

Так, до поліції надійшла інформація, що невідомі особи на білому позашляховику намагалися обманним шляхом посадити до автомобіля 12-річного школяра. Вони запропонували дитині відвезти його до матері. Хлопчик відмовився від пропозиції та втік до дому.