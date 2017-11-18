У Чернівцях невідомий напав на дитину і почав її душити. Поліція перевіряє інформацію

У Чернівцях невідомий напав на дитину та почав її душити. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

Згідно повідомлень, які ширяться у групах в соцмережах батьківських комітетів шкіл і садочків міст, інцидент стався в одному з будинків на вул. Руській, – повідомляє “АСС”.

В поліції цю інформацію підтвердили, однак, жодних деталей ні про чоловіка, ні про саму ситуацію, не можуть повідомити.

“За зверненням мами поліція відкрила кримінальне провадження. На даний час правоохоронці перевіряють отриману інформацію, переглядають відео з камер спостереження”, – повідомили у відділі комунікації поліції в Чернівецькій області.