У Чернівцях новими підвісними світильниками облаштовано 15 пішохідних переходів

У Чернівцях з початку року підвісними світильниками облаштовано 15 пішохідних переходів. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Нові світильники встановлено біля вокзалів, шкіл, дитсадків, лікарень, зупинок громадського транспорту, інших соціальних об’єктів. Зокрема, підсвічено пішохідні переходи на вул. Садовій, Галицькому шляху, Головній, Руській, І.Франка, Л.України, Комарова,Південно-Кільцевій, Героїв Майдану, Гагаріна, Хотинській.

Робота із додаткового освітлення пішохідних переходів триває. Департамент житлово-комунального господарства готує бюджетний запит для виділення фінансування на ці потреби. Під час визначення черговості робіт із додаткового освітлення пішохідних переходів до уваги будуть взяті рекомендації патрульної поліції, досліджень громадськості, мешканців, водіїв.