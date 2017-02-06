У Чернівцях обговорять екологічні наслідки зберігання відходів

У Чернівцях відбудуться громадські слухання з обговорення екологічних наслідків зберігання відходів. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 14 лютого у приміщенні Чернівецького факультету НТУ “ХПІ”, що по вулиці Головній, 203 – А, 3 поверх. Тут обговорять екологічні наслідки планової діяльності, а саме функціонування складу МППП “Еколог Буковини” для тимчасового зберігання відходів, що містить ртуть на вул. Миру, 19 в м. Чернівцях в межах мікрорайону “Хабаківка”.

На подію запрошуються члени територіальної громади міста Чернівців, мешканці мікрорайону, депутати Чернівецької міської ради, посадові особи, представники громадських організацій.