У Чернівцях обговорять відповідальне утримання тварин

27 лютого у Чернівцях розглянуть питання відповідального утримання домашніх тварин, поводження з безпритульними тваринами та культурного вигул тварин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.

До міста приїдуть гості з Києва та Львова. Гості з Києва презентують зоокомплекс, та на його прикладі пояснять, чому такі комплекси потрібні місту, розкажуть про досвід Києва та інших міст у формуванні культури вигулу тварин. Представники Львова поділяться львівським досвідом реєстрації тварин та роботи комунального підприємства “Лев”, результатами підрахунку тварин в Україні та Чернівцях. Окрім цього, до заходу також долучаться представники МКП “Притулок для тварин”. Вони презентують результати своєї роботи за минулий рік та поділяться планами на 2017.

Подія відбудеться 27 лютого о 11.00 в Ратуші (каб.202).

До участі у заході запрошують кінологів, ветеринарів та небайдужих чернівчан, які люблять і тварин, і людей, хочуть бачити наше місто чистим, безпечним та комфортним для всіх.