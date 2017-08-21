У Чернівцях облаштували 90 зупинок

У першому півріччі 2017 року МКП “Реклама” здійснювало роботи з облаштування та ремонту тролейбусно-автобусних зупинок громадського транспорту.

Як повідомили у міськраді, за цей час комунальники відремонтували близько 90 зупинок.

Нині на зупинках облаштовуються інформаційні стовпчики, на яких буде знаходитись знак “Зупинка”, розклад руху та смітник.

МКП “Реклама” звертається до чернівчан з проханням повідомляти про всі випадки вандалізму щодо комунального майна на зупинках громадського транспорту за тел. 55-14-18.

Перелік відремонтованих зупинок можна переглянути ТУТ.