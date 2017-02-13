У Чернівцях офіційно розпочато реалізацію проектів, поданих в рамках бюджету участі

У Чернівцях згідно графіку реалізовуватимуть проекти «Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі)», які згідно голосування стали переможцями.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
У лютому заплановано реалізувати 4 проекти:
- Фетальні монітори для полового будинку;
- Чернівці за здорові серця;
- Ліжка медичні функціональні для лежачих (стаціонарних) хворих;
- «Розвиток інноваційного потенціалу CV».
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