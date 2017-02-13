У Чернівцях офіційно розпочато реалізацію проектів, поданих в рамках бюджету участі

У Чернівцях згідно графіку реалізовуватимуть проекти «Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі)», які згідно голосування стали переможцями.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

У лютому заплановано реалізувати 4 проекти:

  1. Фетальні монітори для полового будинку;
  2. Чернівці за здорові серця;
  3. Ліжка медичні функціональні для лежачих (стаціонарних) хворих;
  4. «Розвиток інноваційного потенціалу CV».

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