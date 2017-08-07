У Чернівцях охоронці порядку затримали дуже сп’янілого водія

Чернівецькі патрульні затримали у місті сп’янілого водія. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася ввечері 5 серпня. Екіпаж патрульних виявив транспортний засіб марки Mercedes Benz, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Охоронці порядку зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з водієм у нього помітили ознаки сп’яніння. Тест на стан сп’яніння виявився позитивним – 2, 16 проміле ( що у 10 разів більше допустимої норми)

На водія склали відповідні адміністративні матеріали.

Загалом, за вихідні патрульні виявили 5 осіб з речовинами, схожими на наркотичні та 14 водіїв з ознаками сп’яніння.