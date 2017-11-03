У Чернівцях оштрафували чоловіка, який побив продавця

У Чернівцях суд оштрафував чоловіка, який у серпні 2017 року побив продавця стихійного ринку на зупинці громадського транспорту “Шкільна”.

Як йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, 17 серпня обвинувачений перебуваючи у нетверезому стані розпочав конфлікт з громадянами, які знаходилися на зупинці і торгували продуктами харчування. Зокрема чоловік розкидав продукти і нецензурно виражався до оточуючих людей, а пізніше наніс кілька ударів жінці.

Тоді на місці працювали поліцейські, котрі, щоб вгамувати чоловіка застосували спецзасоби.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся у вчиненому та просив суд його суворо не карати. Першотравневий районний суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу розміром 8500 грн.