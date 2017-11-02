У Чернівцях осінній місячник з благоустрою продовжено до 20 листопада

Згідно з розпорядженням Чернівецького міського голови, осінній місячник санітарної очистки та благоустрою Чернівців продовжено до 20 листопада 2017 року.

Зокрема, начальнику інспекції з благоустрою, керівникам житлово-комунальних підприємств міста доручено до 1 грудня поінформувати департамент житлово-комунального господарства міської ради про результати проведення місячника.

У його рамках місячника продовжуватиметься прибирання прибережних смуг річок і водоймищ, доріг і вулиць, парків, скверів, цвинтарів, ринків, дитячих та спортивних майданчиків, підвалів і горищ житлових будинків тощо.