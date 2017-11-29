У Чернівцях ознайомилися з ідеями ЄС у ході її історичного становлення (ФОТО)

У Чернівцях відбувся перший семінар-тренінг «EU for You» (Європейський Союз для тебе) зі школярами 10-11 класів сільських сіл та малих міст Сокирянського, Кельменецького та Хотинського районів Чернівецької області. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.

Захід відбувавсяв приміщенні Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Юрія Федьковича.

У рамках першого семінар-тренінгу учасники заходу ознайомилися з ідеями Об’єднаної Європи у ході її історичного становлення, дізналися стосовно проблем та перешкод на шляху євроінтеграційних процесів українського суспільства, були проінформовані щодо можливостей для самореалізації й саморозвитку які надає ЄС (формальна/неформальна освіта), засвоїли умови подорожей до ЄС у рамках лібералізованого візового режиму, підвищили свій рівень обізнаності щодо європейських цінностей.