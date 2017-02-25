У Чернівцях п’яний працівник лікарні збрехав поліцейським про крадіжку чайника

24 лютого до чернівецьких поліцейських надійшла інформація про крадіжку в одному із лікувальних закладів міста.

Прибувши на місце правоохоронці виявили заявника, який виявився працівником установи. Чоловік повідомив поліцейським, що у нього вкрали чайник. До того особа перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом було з’ясовано, що крадіжки не було, адже чайник знаходився в шафі, в робочому кабінеті чоловіка.

На особу складено прокол за розпивання алкоголю на виробництві та завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, – повідомляють в УПП в Чернівцях.