У Чернівцях патрульні затримали нетверезого водія та американця, який порушив терміни перебування в Україні

7 листопада патрульні міста отримали інформацію про те, що за кермом автомобіля “Daewoo Lanos” перебуває нетверезий водій.

Згодом на вул. Заставнянській помітили вказану автівку. Під час розмови із водієм у нього виявили ознаки сп’яніння, що пізніше підтвердив тест на стан сп’яніння – 1, 89 проміле.

Також в автомобілі перебував підозрілий пасажир. У ході перевірки його документів, виявилось, що чоловік – громадянин США і у нього порушені терміни перебування на території України.

На водія охоронці порядку склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем в стані сп’яніння), а про пасажира повідомили представників міграційної служби, – повідомили у прес-службі поліції.