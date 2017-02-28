У Чернівцях перевізників попередили про дострокове розірвання угод на обслуговування маршрутів  

Чернівецька міськрада надіслала листи 9 перевізникам, які обслуговують 19 автобусних маршрутів про намір з квітня 2017 року достроково розірвати з ними угоди. Інших перевізників попередили про те, що необхідно забезпечення відкритий доступ до даних gps-трекерів та усунути порушення в роботі, на які скаржаться споживачі.

Згідно моніторингу, з 24 лютого із 241 запланованих автобусів на маршрутах працювали 154 машини. 25 лютого дня середній відсоток забезпечення маршрутів автобусами становив – 58,2 %. Такі ж порушення було виявлено і у декілька наступних днів. Всі виявлені порушення заактовано.

Нагадаємо, раніше міський голова попередив чернівчан про намір розірвати з перевізниками договори.