У Чернівцях перевізники, що обслуговують маршрути № 11 та №12, презентували нові автобуси (ФОТО)

У Чернівцях приватні перевізники уперше з 2014 року оновлюють свій автобусний парк – три транспортні підприємства закупили нові автобуси з низькою підлогою та високими екологічними стандартами.

Перевізник ТОВ «Чернівці-2004» сьогодні презентував машини ISUZU-ATAMAN, котрі обслуговуватимуть маршрути № 11 та №12.

“Представлені автобуси відповідають сучасним вимогам до комфорту і безпеки перевезень. Дуже важливо, що вони мають низьку підлогу і є доступними для малорухомих людей. Такі автобуси повинні бути на всіх маршрутах”, – сказав заступник начальника відділу транспорту, зв’язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Кожуленко.