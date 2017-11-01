У Чернівцях під колеса автомобіля потрапила 15-річна дитина (ФОТО)

Під колеса автомобіля потрапила 15-річна жителька Сторожинецького району. Про це пише Відділ комунікації поліції Чернівецької області. ДТП сталася 30 жовтня пізно ввечері на перехресті вулиць Олени Пчілки та Руської.

21-річний чернівчанин, керуючи “Ауді А6” на іноземній реєстрації допустив наїзд на неповнолітню дівчинку. За словами водія іномарки, потерпіла вибігла на поїжджу частину, в той момент, коли його засліпив зустрічний автомобіль.

Внаслідок автопригоди дівчинка отримала численні травми і перелом гомілкової кістки, вона була госпіталізована до лікарні швидкої медичної допомоги.

Освідчення показало, що водій “Ауді” був тверезим.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.