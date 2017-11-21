У Чернівцях пішоходам роздавали флікери для їх безпеки на дорогах (ФОТО)

У Чернівцях в рамках проекту “Безпечні вулиці” спільно з активістами “Bukovinian Agency for Regional Development” патрульні поліцейські проводять профілактичні заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки в нашому місті.

 Зокрема, 21 листопада на проспекті Незалежності учасники проекту роздавали пішоходам флікери – світловібиваючі елементи. “Світловідбивачі на одязі необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко темніє. Світловідбивачі, або флікери – допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода”, – розповіли поліцейські.

Також патрульні роздавали листівки-попередження для пішоходів, де вказано відповідальність за перехід проїжджої частиини в невстановленому місці, а також місця, де слід переходити дорогу, – повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.23669161_1979908702282372_1511091150733559911_o 23675088_1979908605615715_609391729402358909_o 23736054_1979908608949048_5139715018700615971_o 23736068_1979908832282359_7078431460432813195_o 23737554_1979908705615705_3501825359847581014_o 23737913_1979908615615714_6813417547387577812_o 23783462_1979908822282360_6502908990939597725_o 23794879_526888857662261_792473146935258055_n 23800202_1979908668949042_847987863021210064_o 23826085_1979908792282363_583118160994426239_o 23847215_1979908748949034_4695129425139801194_o

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