У Чернівцях пішоходам роздавали флікери для їх безпеки на дорогах (ФОТО)

У Чернівцях в рамках проекту “Безпечні вулиці” спільно з активістами “Bukovinian Agency for Regional Development” патрульні поліцейські проводять профілактичні заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки в нашому місті.

Зокрема, 21 листопада на проспекті Незалежності учасники проекту роздавали пішоходам флікери – світловібиваючі елементи. “Світловідбивачі на одязі необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко темніє. Світловідбивачі, або флікери – допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода”, – розповіли поліцейські.