У Чернівцях побільшало дитячих майданчиків

У Чернівцях збільшилася кількість дитячих майданчиків. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Перелік дитячих майданчиків у місті Чернівцях доповнено рішенням сесії Чернівецької міської ради за умови перенесення сміттєвих контейнерів та дотримання нормативних відстаней до інженерних комунікацій за адресами:

1. вул. Руданського, №10-А

площа дит.майданчику складає 0,012 га

2. вул. Руська, 281-А;281-Б

площа дит.майданчика складає 0,006 га

3. вул. Р.Шухевича, 9-А

площа дит.майданчика складає 0,02 га