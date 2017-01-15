У Чернівцях подякували учасникам «Маланка-фест», які впродовж року ретельно готуються до такого свята (ФОТО)

Як ми повідомляли раніше, у неділю, 15 січня, у Чернівцях пройшов VI фестиваль «Маланка Фест».

Під час заходу учасників та гостей привітали керівники місцевої та крайової влади.

Міський голова Олексій Каспрук зазначив, що фестиваль Маланки з кожним роком стає більш популярним. Він подякував колективам, які впродовж року готують свої костюми, зберігаючи та примножуючи традиції наших предків. «Дякую за ту працю, творчу фантазію та ентузіазм, з якими кожен з вас підходить до організації свята Маланки», – сказав Олексій Каспрук.

«На Буковині свято Маланки – це справді народний карнавал з переодяганням, театралізованим дійством. Практично у кожній буковинській родині зимові свята – це час колядок, щедрівок, вертепів. Звісно, їх не можна уявити без гучних буковинських маланок», – поділився голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук.

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Нагадаємо, до 19 години триває голосування за учасників фестивалю.