У Чернівцях поліцейські допомогли чоловікові, який знепритомнів вдома

25 лютого, ввечері, до поліцейських надійшла інформація про те, що літній чоловік впродовж години не відчиняє двері та не відповідає на дзвінки.

Згодом правоохоронці прибули на місце, де дізналися, що дружина залишила свого чоловіка вдома самого. Також, останнє, що почула жінка був звук падіння.

На місце було викликано рятувальників та медиків.

Увійшовши до квартири було виявлено непритомного чоловіка, який лежав на підлозі.

Лікарі надали першу медичну допомогу чоловікові, який згодом опритомнів, – повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.